Supermarkt ersetzt Kühlschranktür durch Display: Kunden hassen es

Mehrere Supermarktketten in den USA haben die Glastüren ihrer Kühlschränke zugunsten von Displays ausgetauscht. Sie zeigen nun digital an, welche Produkte dort zu finden sind und was sie kosten.

Die Display-Türen stammen vom Start-up Cooler Screens. Neben dem Inhalt der Kühlschränke sollen die Türen auch Werbung anzeigen können. Das stößt bei Kund*innen vor allem auf Unverständnis.

"Wer hielt das für eine gute Idee?"

"Die digitale Kühlschrank-Screen bei Walgreens hat mich gezwungen, erst Werbung anzuschauen, bevor ich erfahren durfte, hinter welcher Tür die Tiefkühlpizzen sind", schreibt etwa ein User auf Twitter.