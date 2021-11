Tagespresse startet Blümel Coin

Der Satireblog Tagespresse hat auf dem Ethereum-Blockchain den „Blümel Coin“ erstellt. Gemäß der Einwohnerzahl gibt es 8,917 Millionen Token, die „das Geldsystem der Republik und der Welt auf den Kopf stellen" sollen.

Damit der Blümel als "legitimes Zahlungsmittel" akzeptiert werde, „ist eine möglichst ungerechte Verteilung erforderlich“, heißt es. 100 Einheiten der Kryptowährung sollen an die ersten 89.200 Interessent*innen per Airdrop kostenlos verteilt werden. Wer sich einen Blümel ergattern will, kann sich eine eigene Etherum-Wallet, „die in jeden Kinderwagen passt“, per Metamask erstellen und den Token hinzufügen.