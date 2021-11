El Salvador plant den Bau einer "Bitcoin City"

Nur Mehrwertsteuer

In seiner Präsentation sagt Bukele, in der Stadt soll es keine Steuern außer der Mehrwertsteuer geben. "Kommt hier her, investiert und verdient so viel Geld wie ihr wollt", sagte er. Bitcoin City soll neben einem Vulkan gebaut werden, der die Planmetropole mit Strom versorgen soll.

Der Bau selbst soll zur Hälfte aus den Mehrwertsteuer-Einnahmen finanziert werden, die andere Hälfte der Einnahmen soll in die Infrastruktur fließen. Bukele schätzt diese wird etwa 300.000 Bitcoin kosten.