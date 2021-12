Diese Tastatur diente um Atomraketen zu starten

Der YouTuber Pointless Tinkering hat ein Video einer ungewöhnlichen Tastatur veröffentlicht. Als er sie auf eBay ersteigert hat, wusste er noch nicht, was es eigentlich ist. Er fand die Tasten mit „Transmit“ (übertragen), „Abort“ (abbrechen) und „Initiate“ (einleiten) lustig.

Später fand er heraus, dass die Tastatur Teil einer Abschussvorrichtung für amerikanische Atomraketen war. Sie gehörte zum Rapid Execution and Combat Targeting (REACT)-Programm der US Air Force und wurde in den 80er-Jahren in Atomsilos für Minuteman III-Marschflugkörper eingesetzt. Die Interkontinentalrakete konnte bis zu 3 Nuklearsprengköpfe transportieren und hatte eine Reichweite bis zu 13.000 Kilometer.