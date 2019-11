Taylor Swift hetzt Fans auf Rivalen, Aktion eskaliert

Nun griff Swift beim Rechte-Streit zu drastischen Mitteln. Anstatt die Social Media Accounts der beiden Männer zu verlinken, wies sie ihre Fan-Armee mit den Worten "lasst sie wissen, was ihr darüber denkt" an, sich bei ihnen zu beschweren. Die treuen Fans betrieben in Folge dessen "Doxxing", also das Veröffentlichen persönlicher Daten.

Telefonnummern der Beschuldigten veröffentlicht

Über den Hashtag #IStandWithTaylor zeigen Fans weltweit ihre Unterstützung, einige Teilen jedoch die privaten Telefonnummern und Adressen von Braun und Borchetta. Einmal geteilt, sind die Informationen nun öffentlich. Laut The Verge hat Instagram einen Algorithmus aktiviert, der die Informationen der Männer automatisch löscht, sollten sie gepostet werden. Sowohl auf Instagram als auch bei Twitter stellt doxxing eine Verletzung der Nutzungsbedingungen dar und die Posts werden gelöscht.

Das Label Big Machine Records veröffentlichte ein Statement auf ihrer Website, in der Swift vorgeworfen wird, das Leben der Betroffenen und ihrer Familien zu gefährden. Swift äußerte sich bisher nicht zu den Vorfällen und forderte ihre Fangemeinschaft bisher auch nicht auf, von Aktionen wie doxxing abzusehen.