Frauen in der Technologie-Branche: "Wir können alles haben!"

Cara ist eine von 28 jungen Frauen , eine für jeden EU-Mitgliedsstaat inklusive Bosnien, die vergangene Woche bei der Winter School for Female Leadership in the Digital Age an ihren Führungsqualitäten und ihren IT-Skills feilen durften. Programmieren, Cybersecurity, Rhetorik, aber auch Nachhaltigkeit und Ethik standen bei der von Huawei organisierten Kaderschmiede auf dem Programm.

In Österreich lag der Anteil an Frauen, die in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik ( MINT ) tätig sind, 2019 bei weniger als einem Viertel . Internationale Zahlen zeichnen ein ähnliches Bild und auch der Anteil an weiblichen Führungskräften ist verschwindend gering. Wo sind die Frauen, wenn es der Branche so gut wie noch nie zuvor geht?

"Frauen müssen Zugang zu den Arbeitsplätzen der Zukunft erhalten"

Alles, um sie mit dem notwendigen Handwerkszeug auszustatten, damit sie in Zukunft in Führungspositionen und in der Technologiebranche Fuß fassen können. „Wenn wir die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Gesellschaft als Ganzes schließen wollen, müssen Frauen Zugang zu den Arbeitsplätzen der Zukunft erhalten. Sonst wird die Kluft nur noch größer“, sagt Berta Herrero, Programmdirektorin der Winter School gegenüber der futurezone. „Mit dem Programm sorgen wir dafür, dass wir in ein oder 2 Generationen eine gleichberechtigtere Welt haben werden. Es braucht zwar etwas Zeit, aber es wird geschehen“, so Herrero weiter.

Wie aber kann Gleichberechtigung erreicht werden? „Indem wir Stereotype abbauen. Das beginnt schon in jungen Jahren“, hält die stellvertretende Kommunikationsdirektorin der EU-Kommission, Sixtine Bouygues, in einem Vortrag der Winter School fest. Schon früh solle damit begonnen werden, Chancengleichheit zu schaffen und Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern. Das allein reiche allerdings nicht aus, es müsse in selben Atemzug das Lohngefälle beseitigt werden, ansonsten wären Frauen nicht dazu in der Lage, genug in Bildung zu investieren. „Das ist vergleichbar mit einer undichten Leitung. Wir können noch so viele Frauen mit IT-Skills in den Arbeitsmarkt einspeisen. Aber wenn sie nicht genug verdienen, verlassen sie diesen Sektor und streben andere Karrieren an“, erklärt Bouygues.