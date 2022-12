Der Terminator kommt zurück

James Cameron ist derzeit auf Promo-Tour für seinen neuen Film Avatar: The Way of Water. Dabei hat er nun mit einer Aussage zu einer ganz anderen, berühmten Franchise aufhorchen lassen. In einer Folge des Smartless-Podcast verriet er, dass derzeit Gespräche über einen weiteren Terminator-Film geführt werden.

Im Fokus sollen dabei aber nicht klassische Killer-Roboter stehen, wie der Filmregisseur präzisiert. Anstatt „böse Roboter, die verrückt spielen“, würde Cameron eher in die Richtung der negativen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz gehen, wie er sagt. Weitere Details dazu ließ Cameron offen. Er betont jedoch, dass hinsichtlich einer Fortführung der legendären Serie noch nichts entschieden sei.

Besetzung offen

Der bisher letzte Terminator-Kinofilm hieß Dark Fate und stammt aus dem Jahr 2019. Cameron war damals neben David Ellison Produzent. Linda Hamilton spielte Sarah Connor. Arnold Schwarzenegger spielte den Terminator Carl. Obwohl die Kritiken durchaus positiv waren, konnte Dark Fate an den Kinokassen nicht glänzen.

Über eine mögliche Besetzung eines kommenden Films ist derzeit noch nichts bekannt.