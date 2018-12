Tesla Autos können nun furzen

Erst vor kurzem hat Elon Musk einen Tweet mit den Worten „ Tesla 💨 app almost done. Important to get every note right!” abgesetzt. Viele User haben sich daraufhin gefragt, ob es der Tesla-Chef damit wirklich ernst meinen kann – die Antwort lautet offenbar ja! Zusätzlich ist aber auch ein zweites Easter Egg veröffentlicht worden: Der „Fireplace“-Modus verwandelt die Mitte des Bildschirms in ein Kaminfeuer, erhöht die Innenraumtemperatur und spielt romantische Musik ab.