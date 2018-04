"Tesla beschleunigt von selbst", durchbricht Wand zu Fitnessstudio

In Florida hat ein Tesla Model X zwei Wände durchbrochen und blieb schließlich in einem Fitnessstudio stecken. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch die Fahrerin überstand den Unfall verletzungsfrei. Schuld am Unglück will sie nicht sein: Das Auto war es.

Sie behauptet, dass das Model X von alleine beschleunigt hat. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass sie auf die Bremse stieg, das Fahrzeug aber selbstständig beschleunigte. Das Model X durchbrach eine Wand mit Glasfront und eine Wand zu einem Fitnessstudio, wo es schließlich steckengeblieb.

Laut einem Bericht von ABC untersucht die Polizei nicht, ob der Autopilot an dem Unfall schuld ist. Electrek.co geht ebenfalls davon aus, dass der Autopilot unschuldig ist. Die Fahrerin hat gerade in eine Parkfläche eingebogen, der Autopilot sei in solchen Situationen nicht verfügbar.