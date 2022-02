Tesla-Chefdesigner: Apple plant nichts, auf das man sich freuen kann

Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen (der, der die Scheibe des Cybertrucks bei der Präsentation zertrümmert hat) hat sich in einem Podcast zu Apple geäußert. - Dabei hatte er keine schmeichelhaften Worte für den iPhone-Hersteller übrig.

So sagte er gegenüber Spike Car Radio, es gebe in Sachen Design einfach nichts, auf das man sich bei Apple freuen könne.

Er sprach Apple bei der Frage an, welche Unternehmen ihn inspirieren würden. Er meinte daraufhin, er verwende eine Apple Watch für Sport, sonst habe er allerdings keine wirkliche Verwendung dafür.

Zu Apple-Produkten generell meinte er: “Das Traurige an Apple-Produkten ist, es gibt nichts, worauf man sich freuen kann. Es sind immer nur Fortsetzungen. Es ist eine leichte Verfeinerung von dem, was es schon gibt. Also in Sachen Inspiration ist es schwierig, dadurch motiviert zu werden, was sie tun.”

Von Holzhausen ist nicht der einzige Tesla-Manager, der sich kritisch gegenüber Apple äußert. Auch Elon Musk teilte bereits gegen das Unternehmen mehrmals aus.

iCar

Die Kritik ist auch im Hinblick darauf interessant, dass Apple mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aktuell an einem eigenen Auto arbeitet.

Bis das Unternehmen aber tatsächlich in Konkurrenz zu Tesla tritt, dürfte noch einige Zeit vergehen. Ein Marktstart wurde zuletzt für 2025 kolportiert.