Tesla beantragt Rechte für "Cyberbackpack"

Tesla hat beim US Patent and Trademark Office die Markenrechte für den Begriff "Cyberbackpack" beantragt, berichtet electrek. Mit der Registrierung der Marke wolle man die Kategorien Bücher- und Schultaschen abdecken, heißt es in dem Antrag, der gemeinsam mit einer Reihe anderer Begriffe, wie etwa "Giga Texas" oder "Cyber Rodeo" eingebracht wurde.

Tesla könnte also neben Tequilla oder Kopfhörern auch bald Rucksäcke verkaufen.

Der Begriff wird laut electrek auch bereits von einem Tesla-Fan namens Riz verwendet, der einen vom Cybertruck inspirierten Rucksack entworfen hat.