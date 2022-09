In Teslas Riesen-Notstrombatterie ist ein Feuer ausgebrochen

21.09.2022

In Kalifornien steht ein Tesla-Megapack in Flammen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Riesige Notstrombatterien helfen dabei, das Stromnetz im US-Bundesstaat Kalifornien zu stabilisieren. Einer dieser Riesenakkus stammt von Tesla und steht seit Dienstag in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand bisweilen niemand. Ausgebrochen ist das Feuer in einem Tesla-Megapack in der Stromspeicheranlage von "Pacific Gas & Electric" (PG&E) in Moss Landing, südlich von San Francisco. Der Brand dauere noch an, sei aber zurzeit unter Kontrolle, heißt es in lokalen Medienberichten.