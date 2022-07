Sandbatterie heizt Häuser und Fabriken

Das finnische Start-up Polar Night Energy will Sand verwenden, um damit Wärme zu speichern. Die Wärme wird dabei im Sommer aus Überschussenergie generiert und soll sich mit dem Sand bis in die Wintermonate hinein halten. Der Sand wird dazu in einem Container erhitzt gespeichert, so die Pläne der beiden Uni-Absolventen, die ihr Produkt kommerziell vermarkten möchten.



Das Start-up hat einen isolierten, zylindrischen Stahlcontainer gebaut, in den über hundert Tonnen Sand eingefüllt werden können. Erwärmt wird der Sand mit elektrischer Energie, die durch überschüssige, erneuerbare Energien gewonnen wird, wie etwa Solar- und Windenergie.

Er erreicht er eine Durchschnittstemperatur von 500 bis 600 Grad Celsius. Bis zu 1.000 Grad seien möglich, wie das Start-up verspricht. Insgesamt soll so ein derartiger Speicher möglich sein, der bis zu 20 Gigawattstunden und eine Wärmeleistung von bis zu 100 Megawatt speichern kann. Das berichtet The Next Web.