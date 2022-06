Wo der digitale Blaulicht-Funk TETRA noch Lücken hat

Blaulicht-Organisationen müssen auch im Krisenfall sicher miteinander kommunizieren können. Dazu kommt ein eigenes digitales Funksystem zum Einsatz. Dieses basierte bis 2004 zum großen Teil noch auf analogen Technologien. Dann kam TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Das ist ein Standard zur digitalen Funkkommunikation.

Bundesländer-Lücken

In 7 Bundesländern ist das Vollnetz für den Digitalfunk bereits fertig ausgebaut. In einigen Teilen Österreichs verwenden Sicherheitsorganisationen allerdings noch immer lieber analoge Methoden. Doch das soll sich 2022 nun ändern: Das letzte Bundesland Österreichs – Kärnten – soll, zumindest in Teilen, an das heimische TETRA-Digitalnetz geschlossen werden.

Doch nicht nur in Kärnten gibt es Lücken. Auch in Vorarlberg ist das TETRA-Netz in manchen Teilen noch nicht ausgebaut. Auch das soll noch 2022 aktiv angegangen werden, erzählt Wolfgang Müller, Abteilungsleiter für kritische Informationssysteme beim Innenministerium. Müller versuchte seit 11 Jahren, die Verantwortlichen in den Ländern von den Vorteilen und dem Nutzen des Digitalfunks zu überzeugen. „Es lag nicht an der Technik, sondern an politischen Entscheidungsfindungsprozessen. Diese brauchen Zeit“, erzählt Müller.