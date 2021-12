Neuer Teaser für "The Book of Boba Fett" ist online

Es gibt einen neuen Teaser von "The Book of Boba Fett". Die Spin-Off-Serie wird noch vor Jahresende streambar sein

Wem die Disney-Serie „The Mandalorian” gefallen hat, der sollte „The Book of Boba Fett” nicht verpassen. Disney hat nun einen neuen Teaser veröffentlicht, der verlockende Einblicke der eigenständigen Spin-Off-Serie gewährt.

Zu sehen ist der Eingang zu Jabbas Palast von innen, genau wie in „Die Rückkehr der Jedi“, eine Verfolgungsjagd von einem Dach mit Fennec Shand (Ming-Na Wen), fast im Parkour-Stil, und eine Luftaufnahme der Stadt Tatooine.

Weiters sehen wir neue Perspektiven von einem Straßenkampf, der schon in einem älteren Trailer zu sehen ist, und einen neuen Droiden.