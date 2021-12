Star Wars, Matrix und Elden Ring: Die besten Trailer der Game Awards

Bei den The Game Awards wurden gestern die besten Spiele des Jahres prämiert. Mit einer Trophäe gingen unter anderem Marvel's Guardians of the Galaxy (hier im futurezone-Test), Forza Horizon 5, Age of Empires 4 (unser Test) und Returnal (auch das haben wir für euch getestet) nach Hause. Doch worauf die meisten wirklich gewartet haben, sind Neuankündigungen und Trailer - und davon gab es dieses Mal eine ganze Menge. Wir geben euch einen Überblick.

Star Wars Eclipse

Dass die Heavy-Rain-Macher von Quantic Dream an einem Star-Wars-Spiel arbeiten, war bereits bekannt. Nun hat "Eclipse" auch einen eigenen Trailer bekommen. Der sieht beeindruckend aus, sagt wenig über die Geschichte. Man erfährt nur, dass es in der Ära der High Republic spielt. Das ist die Zeit, die auch die Comic- und Roman-Serie erkundet, die Anfang des Jahres gestartet ist.