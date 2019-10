„The Mandalorian“: Neuer Trailer für Star-Wars-Serie ist da

Diese Woche wurde der neue Trailer zur Star-Wars-Serie "The Mandalorian" veröffentlicht, die auf der Streaming-Plattform Disney+ laufen wird. In dem Sneakpeak kommt so ziemlich alles vor, was sich Star-Wars-Fans wünschen: Space-Nashörner, noch mehr Auftritte des deutschen Regiemeisters Werner Herzog oder der üblicherweise recht stille Mandalorian mit einem Überraschungssatz.