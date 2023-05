The Super Mario Bros. Film war tagelang auf Twitter verfügbar

The Super Mario Bros. Film ist schon jetzt die erfolgreichste Verfilmung eines Spieleklassikers, die es je gab. Nun waren die Abenteuer von Mario und Luigi ein paar Tage lang in voller Länge auf Twitter zu sehen, bevor die Postings am Wochenende doch entfernt worden sind.

User*innen hatten den Film in voller Länge auf Twitter als Video hochgeladen. Eine Kopie des Films war etwa seit 28. April auf Twitter online und schaffte es auf 9,3 Millionen Zuseher*innen, die sich The Super Mario Bros. auf diesem Weg angesehen haben. Auch andere bekannte Hollywood-Kassenschlager wie Avatar wurden auf Twitter hochgeladen.