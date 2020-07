TikTok dominiert die Google-Suche

Das Verbot von TikTok in Indien und die Drohung vom US-Außenminister die chinesische App in den USA verbieten zu lassen, haben auch in Österreich das Interesse an der chinesischen Plattform steigen lassen. Google verzeichnete in den vergangenen Tagen einen rasanten Anstieg von Suchanfragen zu TikTok, wie aus dem Trends-Report des Suchmaschinenbetreibers für Österreich hervorgeht.

"Wird TikTok in Österreich verboten?"

Nutzer wollten etwa wissen, ob TikTok in Amerika gelöscht werde, wann TikTok gelöscht werde und ob TikTok auch in Österreich verboten werde.

Auch die Suchanfragen "Was ist mit TikTok los?" oder "Was passiert mit TikTok" nahmen stark zu. Daneben wollten Nutzer auch wissen, wie man mit TikTok Geld verdienen könne und ab wie vielen Jahren TikTok erlaubt sei.

Wurstsemmel im U-Ausschuss

Neben TikTok interessierte auch der Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, nach seinem Auftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss die österreichischen Google-Nutzer. Sein Klagen über das "Wurstsemmel-Mampfen" von Abgeordneten führte auch dazu, dass die Suchanfrage "pilnacek wurstsemmel" trendete.