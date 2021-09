Tim Cook droht Leakern, Leaker leaken Drohung

In einem internen Memo beschwert sich der Apple-Chef über Leaker*innen. Auch dieses Memo wurde prompt geleakt.

Tim Cook ist sauer. Vorige Woche gab es ein internes Mitarbeiter*innen-Treffen. Nur kurz nach dem Meeting wurden die Kernaussagen an die Medien geleakt: Ungeimpfte Mitarbeiter*innen müssen sich regelmäßig testen und man freue sich darauf, die „Apple vs. Epic“-Klage hinter sich zu lassen.

Obwohl beides nicht besonders schlimm klingt, ist der Apple-Chef wütend. In einem internen E-Mail an die Apple-Mitarbeiter*innen droht er den Leaker*innen – auch dieses E-Mail wurde prompt geleakt, wie The Verge berichtet.

Laut dem Mail sei Tim Cook frustriert. Man würde alles in der Macht stehende unternehmen, um die Leaker*innen ausfindig zu machen. Es gäbe keine Toleranz für Leaks, egal ob es um Produkte oder vertrauliche Meetings gehe. „Menschen die vertrauliche Informationen leaken, gehören nicht hier her.“