Apple-CEO Tim Cook als Einbrecher wird zum Meme

In bester "Mission Impossible"-Manier bricht Tim Cook in den Apple-Campus ein. Ein spektakulärer Auftritt, der umgehend zum Meme wurde.

Im Zentrum der Veranstaltung stand allerdings das neue iPad Pro . Um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass das Tablet nun mit dem leistungsstarken M1-Chip ausgestattet ist, hat Apple tief in die Trickkiste gegriffen.

Am Dienstag hat Apple im Rahmen seines "Spring Loaded"-Events eine Reihe an neuen Produkten präsentiert. Vorgestellt wurden unter anderem die lange erwarteten AirTags , ein neues Apple TV sowie neue farbenfrohe und leistungsstarke iMac-Modelle .

Actionszene mit Tim Cook

Die Ankündigung zum M1-Prozessor im iPad Pro wurde mit einem hollywoodreifen Kurzfilm eingeleitet. In dem Video bricht Tim Cook in den Apple-Campus ein und stiehlt den M1-Chip, den er anschließend in das neue iPad Pro einsetzt.

Der professionelle Einbruch und die Dramaturgie des Clips erinnern - unschwer zu erkennen - an die Kultszenen aus Mission Impossible mit Tom Cruise.