Video: Football-Star Tom Brady zerstört aus Frust Microsoft-Tablet

Der wohl beste Quarterback aller Zeiten war wütend und ließ seinen Frust am Spielfeldrand an einem Microsoft Surface aus.

Der Sonntag war kein guter Abend für den NFL-Star und Quarterback der Tampa Bay Buccaneers Tom Brady. Sein Team musste sich gegen die New Orleans Saints in der Nacht auf Montag mit 9 zu 0 geschlagen geben. Es war das erste Mal seit 15 Jahren, dass Brady, der als bester Quarterback aller Zeiten gehandelt wird, das Feld ohne Punkte verlassen muss.

Seinen Frust ließ der 44-Jährige nicht nur an den Mitspielern, sondern auch am Equipment aus. Ein an der Sideline bereitgestelltes Microsoft-Surface-Tablet musste daran glauben: