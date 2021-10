Vorsicht: Trojaner lockt mit "Squid Game Staffel 2"

Unterschiedliche Anhänge

Bei Dridex handelt es sich um einen weitverbreiteten Banking-Trojaner, mit dem Kriminelle an sensible Daten kommen und weitere Malware verbreiten können. Im Anhang der E-Mail befinden sich unterschiedliche Anhänge in Form von Excel-Dateien mit Makros. Sind die Makros aktiviert, wird der Trojaner heruntergeladen, der den Datendiebstahl ermöglicht.

Um etwa die vermeintliche zweite Staffel ansehen zu können, sollen die Empfänger*innen die Excel-Datei im Anhang ausfüllen. Auch locken die Hacker*innen mit einem Casting. Wer teilnehmen will, soll das „Talentformular“ ausfüllen.