Trump beschwert sich über "Kevin - Allein in New York"

Der 1992 erschienene Film “Kevin - Allein in New York” zählt zu den Klassikern unter den Weihnachtsfilmen und wird darum auf der ganzen Welt zu den Feiertagen ausgestrahlt. Auch beim kanadischen Fernsehsender CBC lief der Film heuer, allerdings mit einer kleinen Änderung. So wurde die Szene, wo Kevin beim Einchecken im Plaza Hotel auf den jungen Donald Trump trifft, einfach weggeschnitten.

Das blieb im Umfeld des US-Präsidenten nicht unbemerkt. Trump-Untersützer Ryan Fournier twitterte etwa “Erbärmlich” . Trumps Sohn Donald Trump Jr. stimmte ihm zu.