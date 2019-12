Donald Trump spottet über Greta Thunberg: "Chill Greta, Chill!“

Das Time Magazin sieht Thunberg naturgemäß anders. In der Begründung zur Person des Jahres heißt es: „In den 16 Monaten hat sie sich an die Staatschefs der Vereinten Nationen gewandt, sich mit dem Papst getroffen, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gestritten und vier Millionen Menschen inspiriert, sich dem globalen Klimastreik am 20. September 2019 anzuschließen, der größten Klimademonstration der Menschheitsgeschichte.“

Frühere Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die 16-Jährige kritisiert. Im September gab es bereits einen Tweet in ihre Richtung. Die Aktivistin reagierte daraufhin gelassen und konterte.

Auch andere "alte weiße Männer" haben offenbar ein Problem mit Thunberg. Jeremy Clarkson, der umstrittene Ex-Moderator des TV-Automagazins "Top Gear", beschimpfte die Klimaaktivistin zuletzt ebenfalls.