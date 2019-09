Trump: “Energiesparlampen machen mich orange”

Nicht nur in der EU, auch in den USA gibt es entsprechende Verordnungen, die die Nutzung von energiesparenden Leuchtmitteln, wie etwa LED-Lampen und Kompaktleuchtstofflampen vorschreiben. US-Präsident Donald Trump scheint aber kein Fan von der Technologie zu sein. Seine Regierung hob entsprechende Vorgaben zur Nutzung der Energiesparlampen Anfang September auf, wie CNN berichtet.

Der Präsident selbst ist offenbar von dem Licht, in dem ihn die Lampen erscheinen lassen, alles andere als begeistert. So sprach er das Thema Donnerstagabend bei einem Dinner der Republikanischen Partei an.

“Orange”

So sei das Licht der Lampen, die der Bevölkerung “aufgezwungen” werden, einfach “nicht gut”. “Ich sehe immer orange aus. Und Sie auch. Das Licht ist das Schlimmste”, so Trump. Seine Aussage erntete unter den Anwesenden Gelächter, wie auf dem entsprechenden Video zu sehen ist. Die Reaktion des US-Präsidenten lässt allerdings nicht unbedingt den Schluss zu, dass es als Scherz gemeint war.