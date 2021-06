Der Anfang Mai gestartete Blog-Bereich auf Trumps Website ist nicht länger zugänglich. Trumps Mitarbeiter Jason Miller bestätigte die Änderung am Mittwoch und deutete an, der frühere US-Präsident wolle bald an anderer Stelle wieder in sozialen Medien aktiv werden. Genauer äußerte er sich nicht.

Ein früherer Trump-Berater sagte hingegen der "Washington Post", Trump habe den Blog wieder eingestellt, weil er nicht wollte das man sich darüber lustig mache und weil er nur sehr wenige Leser*innen hatte.