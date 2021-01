Deplatforming: Was Nutzersperren bringen

Nach welchen Kriterien Nutzer oder Gruppen gesperrt würden, sei nicht immer klar, meint die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl . "Es wirkt oft erratisch." Ob es am öffentlichen Druck oder am Willen, die eigenen Nutzungsbedingungen durchzusetzen liege, bleibe meist offen. "Es wäre ganz wichtig, dass man hier Transparenz hat."

Dezentralisierungseffekte

Es gebe kein Online-Netzwerk, wo solche Inhalte nicht zu finden seien, so die Politikwissenschaftlerin. Das gelte für die großen Netzwerke wie Facebook ebenso wie für Foren, wie Reddit, Spiele-Streamingdienste wie Twitch oder neue Angebote, wie den Live-Podcast-Dienst Clubhouse: "Was möglich ist, wird ausgenutzt. Sobald es eine neue Plattform gibt, sind auch Rechtsextreme drauf."

Ob dadurch die Reichweitenverluste durch die Sperren großer Accounts ausgeglichen würden, lasse sich schwer quantifizieren, meint Strobl. "Es gibt Dezentralisierungseffekte." In einer vor Kurzem veröffentlichten Studie des deutschen Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, die das Deplatforming der extremen Rechten und seine Folgen untersucht, heißt es, der Rückzug auf Alternativplattformen könne die Löschung aus dem digitalen Mainstream nicht ausgleichen.

Was sich aber heute gegen Rechtsradikale und Anhänger von Verschwörungsmythen richtet, kann morgen auch andere Bewegungen treffen. In anderen Ländern sehe man das teilweise schon, sagt Strobl. In der Türkei würden etwa auch linke kurdische Gruppen gesperrt.

Braucht es gesetzliche Vorgaben? Es brauche auf jeden Fall eine breite Debatte, nach welchen Kriterien solche Sperren umgesetzt werden. Das Netz sei nicht nur ein virtueller Raum, sondern für viele Leute in der Pandemie der hauptsächliche Aufenthaltsort, meint Strobl: “Es muss Konsens darüber herrschen, was geht und was nicht. Nicht nur in Gesetzen und Nutzungsbedingungen, sondern auch in der Gesellschaft."