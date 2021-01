"Kickl kann YouTube ja klagen"

futurezone: Twitter-Chef Jack Dorsey hat die Entscheidung, das Konto von US-Präsident Donald Trump nach dem Sturm auf das Kapitol zu sperren, als richtig, aber gefährlich bezeichnet. Wie beurteilen Sie das?

Nikolaus Forgó: Ähnlich. Es gibt dabei ein grundsätzliches Dilemma. Man hat vor 25 Jahren Verantwortlichkeitsprivilegierungen für Plattformbetreiber geschaffen. Das heißt vereinfacht, dass jemand, der eine Plattform anbietet, nicht dafür verantwortlich ist, was darauf passiert, solange er davon nichts weiß. Ebenso wie auch die Post nicht für erpresserische Briefe verantwortlich ist. Dadurch ist viel Innovationskraft entstanden. Gleichzeitig haben Unternehmen aber auch die Möglichkeit, Nutzungsbedingungen zu gestalten. So wurden Spielregeln entwickelt, etwa dass man auf Facebook keine nackten Brüste posten darf.

Was hat sich geändert?

Man hat insbesondere in Europa, aber auch in den USA zunehmend begonnen, mehr von den Plattformen zu verlangen. Dass sie aktiv anfangen zu moderieren und sich mehr in Richtung klassischer Medienunternehmen bewegen. Sie sollten inhaltlich und juristisch Einfluss nehmen. Man hat auch begonnen, das in Recht zu gießen. In Österreich ist etwa erst vor wenigen Wochen das Kommunikationsplattformengesetz (Anm.: das Hass im Netz eindämmen soll) in Kraft getreten.

Wozu hat dieses Vorgehen geführt?

Die Plattformen haben begonnen, genau das zu tun. Sie orientieren sich dabei aber weniger an den gesetzlichen Vorschriften, sondern an ihren Nutzungsbedingungen, wenn sie Postings löschen und Nutzer sperren. Da entsteht das Unbehagen. Unternehmen treffen Entscheidungen, der Staat hat dafür Anreize geschaffen. Das zeigt deutlich, wie wichtig diese Plattformen geworden sind - auch für den politischen Diskurs. Die Entscheidungen über den politischen Diskurs werden aber nicht in Europa getroffen werden, weil die Unternehmen nicht aus Europa kommen.