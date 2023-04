Die nächste Panne bei Twitter: Circle-Tweets sind nicht privat

Nachrichten, die in Twitter-Circles veröffentlicht werden, sollten nur Gruppenmitglieder des jeweiligen Circle sehen. Es ist damit in etwa vergleichbar wie eine Instagram-Story für Close Friends. Die Nachrichten und Storys sollten eigentlich nur für jene zu lesen oder zu sehen sein, mit denen es geteilt wurde.

Doch bei Twitters Circle-Funktion gibt es seit kurzem eine Panne, wie Techcrunch berichtet. Es sollen Nachrichten von User*innen in der „For You“-Timeline auftauchen, die ausschließlich für einen Circle bestimmt sein sollen, heißt es in dem Bericht. Konkret sind die Nachrichten dann in der „For You“-Timeline lesbar, aber können nicht retweetet werden. Auch wenn man auf die Nachricht selbst klickt, verschwindet sie, heißt es in dem Bericht.

Zahlreiche Nutzer*innen haben die Panne bemerkt und darüber berichtet. „Twitter scheint derzeit Probleme damit zu haben, private Nachrichten rauszufiltern, bevor sie User*innen angezeigt werden“, erklärt Theo Browne, ein früherer Twitch-Ingenieur. Browne hatte das bereits vor rund einer Woche offiziell an Twitter gemeldet, schreibt er auf Twitter.