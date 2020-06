Twitter führt Audio-Tweets ein

Die Länge eines Audio-Tweets beschränkt sich auf 140 Sekunden. Redet man länger, wird automatisch ein Thread erstellt, der bis zu 25 solcher Sprach-Tweets umfassen kann. Sprachnachrichten können nur als Original-Tweets veröffentlicht werden, Audio-Antworten auf die Tweets anderer sind nicht möglich.

Vorerst nur für iOS

Twitter will das Feature zunächst an eine begrenzte Gruppe von iOS-Nutzern ausliefern. In den kommenden Wochen soll es dann allen Twitter-Nutzern mit iOS-Geräten zur Verfügung stehen. Ob und wann die Funktion auch mit Android-Geräten genutzt werden kann, geht aus der Twitter-Mitteilung nicht hervor.