Twitter fragt künftig, ob man die Artikel gelesen hat, die man teilt

Nicht einfach nur teilen, sondern auch informieren - dazu will Twitter seine Nutzer in Zukunft auffordern. Deshalb testet die Social-Media-Plattform nun eine neue Funktion, mit der die Nutzer zum Lesen eines Artikels animiert werden, bevor sie ihn mit einem Retweet an andere Anwender verteilen. "Um eine informierte Diskussion zu fördern, testen wir eine neue Eingabeaufforderung auf Android", heißt es in einem Tweet der Twitter-Kundenbetreuung.