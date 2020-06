Twitter übernimmt Twitpic-Archiv

Twitpic-Gründer Noah Everett gab am Samstag in einem Posting auf dem Twitpic-Blog bekannt, dass das Archiv und die Domain des Foto-Sharing-Tools an Twitter übergeben wurden. Millionen von Fotos auf dem früher sehr beliebten Dienst zum Teilen von Bildern über Twitter bleiben damit erhalten.

Neue Fotos werden von Twitpic nicht akzeptiert. Auch die Apps des Dienstes für iOS und Android wurden aus dem Apple App Store und Google Play entfernt.