U-Bahn in Los Angeles bekommt Körperscanner

Der Einsatz von Körperscannern wurde bereits in mehreren öffentlichen Verkehrssystemen in den USA erprobt, unter anderem New York, Washington D.C. und New Jersey. In Europa kamen diese vorwiegend an Flughäfen zum Einsatz, vielerorts wird wegen ihrer Unzuverlässigkeit aber bereits wieder darauf verzichtet. Diese lassen sich Kritikern zufolge relativ leicht austricksen und würden lediglich das Gefühl von Sicherheit geben.