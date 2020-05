Uber verdreifacht Neuanmeldungen nach Taxler-Protesten

Am Dienstag protestierten zahlreiche Wiener Taxler gegen Uber, das seit kurzem auch den Tarif UberX in Wien anbietet. Das soll rund 25 Prozent günstiger als ein Taxi sein und kann einfach per Smartphone bestellt werden. Man fordere jedoch kein Verbot, sondern lediglich, dass man sich an die geltenden Regeln halte. Uber kooperiert mit Mietwagenunternehmen und bietet über diese Fahrzeuge an, weswegen man aus der Sicht des Unternehmens kein Taxi-Unternehmen sei.