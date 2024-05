Ukraine: Modifizierte russische Kh-101 ist deutlich tödlicher

Der Marschflugkörper mit 2 Sprengladungen büßt zwar an Reichweite ein, ist aber deutlich zerstörerischer als das Original.

Russland rüstet seinen Marschflugkörper Kh-101 , der häufig in der Ukraine eingesetzt wird, mit einem zweiten Sprengkopf aus. In diesem Sprengkopf sollen sich Berichten zufolge Stahlsplitter befinden, um die allgemeine Zerstörungskraft zu erhöhen, wie The War Zone schreibt.

Bei der neuen Kh-101 handelt es sich um eine ganz andere Lösung als bei den Tandem-Gefechtsköpfen , wie sie etwa in westlichen Marschflugkörpern wir der Taurus zum Einsatz kommen. Dort werden 2 Sprengladungen verwendet, um etwa durch Bunker zu brechen. Während die erste Ladung zum Durchschlagen der Bunkermauer verwendet wird, dringt die zweite Ladung in den Bunker ein und detoniert dort.

Der ukrainischen Luftabwehr soll es am Dienstagabend gelungen sein, eine solche Kh-101 mit 2 Sprengköpfen abzuschießen. Es scheint sich um den ersten bestätigten Abschuss dieser Waffe zu handelt. In ukrainischen Militärblogs tauchten allerdings bereits Ende März Berichte auf, die von einer Verwendung von 2 Sprengköpfen sprachen.

Laut dem britischen Geheimdienst liegt die Reichweite der neuen Variante lediglich bei 2.000 Kilometern . Damit könnte allerdings immer noch jeder Ort in der Ukraine erreicht werden, ohne dass die Flugzeuge, von denen die Rakete gestartet wird, den russischen Luftraum verlassen müssten. Der Geheimdienst warnt auch davor, dass die Kh-101 durch die doppelten Sprengköpfe deutlich tödlicher sein dürfte als ihre unmodifizierte Variante.

In ihrer originalen Ausführung wiegt die Kh-101 2,4 Tonnen und soll eine Reichweite von bis zu 4.000 Kilometer haben. Damit kann die Kh-101 fast überall in Europa Ziele angreifen, wenn sie vom russischen Luftraum aus gestartet wird.

Die russische Lösung ist deutlich primitiver. Durch die Splitterladung im zweiten Sprengkopf ist die Waffe allerdings wirksamer gegen Personen . Zusätzlich wird ihr Schadensradius erhöht, was nützlich ist, wenn die Rakete ihr Ziel nicht genau trifft.

Die Kh-101 wird von den beiden Bombern Tu-160 und Tu-95 abgeschossen. Sie weist Stealth-Eigenschaften auf, wodurch sie am Radar wie ein etwas größerer Vogel aussehen soll. Außerdem fliegt sie sehr tief, was das Erfassen durch das Luftabwehrradar weiter erschweren soll. Mit der Kh-102 gibt es auch eine Variante mit einem bis zu 250 Kilotonnen starken Atomsprengkopf .

Weitere Änderungen an luftgestützten Marschflugkörpern bzw. an deren Gefechtsköpfen wurden an der Kh-55 vorgenommen. Hier wurden die ursprünglichen nuklearen Sprengköpfe vollständig entfernt und sie ohne Sprengkopf abgefeuert. Somit sollten sie als Ablenkung für die Ukrainische Luftabwehr dienen, damit die Chance steigt, dass "echte" Raketen und Drohnen ihre Ziele treffen.

Anti-Schiffs-Rakete gegen Bodenziele

Die Überschallrakete Kh-22, die eigentlich gegen Schiffe eingesetzt wird, kam in der Ukraine ebenfalls gegen Ziele an Land zum Einsatz. Durch ihre hohe Geschwindigkeit und ihren Sturzflug auf das Ziel hinab ist sie nur sehr schwer abzufangen. Die Anti-Schiffs-Rakete ist allerdings auch ungenau, was Bodenziele angeht. Daher stattete sie Russland mit einer Streumunition aus, um diese Ungenauigkeit auszugleichen.