Unfall mit Tesla auf Schulparkplatz: 5 Kinder teils schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Tesla-Elektroauto sind mehreren Personen zum Teil schwer verletzt worden. Unklar ist, ob eine Person am Steuer saß.

Bei einem Unfall mit einem Tesla Model 3 auf einem Schulparkplatz in Südengland sind einem Medienbericht zufolge 5 Kinder und ein Erwachsener zum Teil schwer verletzt worden. Mindestens eine Person sei unter dem Elektroauto eingeklemmt gewesen, berichtete die Zeitung " Telegraph ".

Tragischer Unfall

Eine Person befinde sich in einem kritischen Zustand, 3 weitere Personen hätten möglicherweise schwere Verletzungen erlitten, teilte der örtliche Rettungsdienst mit. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Das Unglück ereignete sich auf dem Parkplatz einer Schule in Sussex, während die Eltern ihre Kinder abholten. In der Schule findet gerade ein Feriencamp statt. Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen der Schule hätten einen erheblichen Schock erlitten, so der Schuldirektor gegenüber der BBC.