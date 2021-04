2 Tote bei Unfall mit fahrerlosem Tesla

In Texas wurden am Sonntag zwei Männer in einem fahrerlosen Tesla getötet, nachdem das Auto gegen einen Baum fuhr. Die Einsatzkräfte hatten vier Stunden benötigt, um das Feuer zu löschen, zumal der Tesla-Akku immer wieder neu entflammt ist. Die Unfall-Ursache wird untersucht.

Die Behörden hatten Tesla kontaktiert, um Hinweise zum Löschen des Brandes erhalten. Ob sie eine Antwort bekamen, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.