US-Airline absolvierte ersten Passagierflug mit künstlichem Kerosin

Die US-Fluglinie United Airlines hat als erste Fluglinie der Welt einen Passagierflug durchgeführt, bei dem die Flugzeugmotoren zu 100 Prozent mit künstlichem Kerosin betrieben wurden, berichtet CNet.

Das Flugzeug, eine neue Boeing 737 Max 8, hob mit 100 Passagier*innen vom Flughafen O`Hare in Chicago ab und landete am rund 1.000 Kilometer entfernten Reagan Airport in Washington DC.