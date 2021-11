Flugzeug-Treibstoff aus Luft und Sonnenlicht

Die Anlage muss, laut der Studie, auch größer werden. Für die Versorgung eines täglichen Hin- und Retourflug zwischen New York City und London, braucht es, den Schätzungen der Forscher*innen zufolge, zehn solcher Spiegelfarmen. Die Solarreaktoren brauchen direktes Sonnenlicht, weshalb es nur sinnvoll sei, die Großanlagen in Wüstengegenden zu bauen. In Frage kämen Standorte in Südspanien, Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel, Australien, im Südwesten der USA, in der Wüste Gobi in China oder in der chilenischen Atacama-Wüste.

Für die Strecke London-New York müssten beispielsweise 3,8 Quadratkilometer der Sahara mit Spiegeln bedeckt werden. Es sei auch möglich den gesamten Treibstoffbedarf der kommerziellen Luftfahrt zu decken, wenn man beispielsweise 0,5 Prozent der Sahara-Fläche verwenden würde. Also etwa 45.000 Quadratkilometern, was flächentechnisch Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten zusammen entspricht.