Eine Archäologin fand in einem alten Kleid ein eingenähtes Schriftstück mit einem verschlüsselten Code - ein Mysterium war geboren.

"Helena onus lofo us nail each", heißt es in einer Zeile. Ein anderer Teil des Codes lautet "Calgarry Cuba Unguard confute duck fagan egypt". Verfasst wurden die scheinbar sinnbefreiten Wörter Ende des 19. Jahrhunderts.

Seit ihrer Wiederentdeckung vor 10 Jahren stellten die insgesamt 24 kryptografischen Zeilen etliche Forscher*innen vor ein Rätsel. Nun wurden die Phrasen entschlüsselt, mit einem ziemlich verblüffenden Ergebnis.

Wie in einem Indiana-Jones-Film

Die Geschichte des eigenartigen Codes beginnt wie ein durchschnittlicher Indiana-Jones-Film. Auf der Suche nach Antiquitäten ersteht eine Archäologin aus dem US-Bundesstaat Maryland ein historisches Kleid.

Sie inspiziert das Kleid und stößt dabei auf eine geheime Tasche. Darin entdeckt sie ein eingenähtes Stück Papier, auf dem die 24 Zeilen von scheinbar durcheinander gekommenen Wörtern geschrieben standen.

