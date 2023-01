Teenager löst als erster kniffliges Primzahlen-Rätsel

Ein Beispiel gefällig? 3 ist eine Primzahl. Rechnet man etwa - willkürlich - 16 3 -16, erhält man die Zahl 4.080, die durch 3 teilbar ist. 16 5 -16 ergibt 1.048.560. Auch die Zahl ist durch die Primzahl 5 teilbar. 13 5 -13? 371.280, was sich auch durch 5 teilen lässt. So geht es mit allen Zahlen und Primzahlen weiter.

So weit, so gut. Aber es gibt auch Pseudo-Primzahlen, wie etwa die Carmichael-Zahlen. Solche, die aussehen wie Primzahlen und bei denen auch der kleine Fermat anwendbar ist, aber keine Primzahlen sind. Die kleinste Carmichael-Zahl ist 561, die nächstkleinere 41.041 und so weiter und so fort.

Unendlich viele Pseudoprimzahlen

Mathematiker*innen gelang es erst in der Mitte der 90er-Jahre zu beweisen, dass es auch unendlich viele Pseudoprimzahlen gibt. Zu verstehen, wie diese Zahlen verteilt sind, war eine noch größere Herausforderung. Hier kommt der 17-jährige Larsen ins Spiel.

Larsen gelang ein neuer Beweis, der genau das untersucht. Das Kind eines Mathematikers und einer Mathematikerin machte es sich zur Aufgabe, mehr über die Pseudoprimzahlen herauszufinden. Kommen sie in bestimmten Abständen vor oder liegen sie willkürlich weit auseinander? Bisher konnte das niemand so genau sagen.