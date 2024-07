US-Helikopter können wegen extremer Hitze nicht mehr fliegen

In den USA kämpft man aktuell mit extremen Temperaturen. Wegen der Hitze gibt es mehr gesundheitliche Notfälle, zum Beispiel durch Erschöpfung oder Herz-Kreislauf-Probleme. Oft rücken in solchen Fällen Rettungshubschrauber aus, um den Betroffenen zu helfen. Aber zurzeit ist es in einigen US-Bundesstaaten so heiß, dass die Helikopter nicht mehr fliegen können, wie die Washington Post berichtet.

Biker im Death Valley

Ein Fall, der für Aufsehen sorgt, ereignete sich im Death Valley Nationalpark. 6 Motorradfahrer machten sich auf den Weg in den für seine hohen Temperaturen berüchtigten Park. An diesem Tag wurden in Kalifornien 53 Grad Celsius gemessen. Ein Motorradfahrer starb an der Hitze, ein anderer musste ins Krankenhaus, wie der Nationalpark auf seiner Website schreibt. Normalerweise würde in so einem Fall ein Hubschrauber ausrücken, aber wegen der extremen Hitze ging das nicht.

In einem anderen Fall in Kalifornien wurde ein Rettungshubschrauber zu einem Notfall gerufen, aber der Pilot konnte nicht fliegen, weil das nächste Rollfeld zu heiß war. Der Washington Post erzählte der Pilot, dass er so etwas in seiner 27-jährigen Karriere noch nie erlebt habe.

Mechanik versagt bei Extremtemperaturen

Die extreme Hitze kann dazu führen, dass die Mechanik von Hubschraubern versagt und nicht mehr richtig funktioniert. Auch der Luftdruck spielt eine Rolle: Bei großer Hitze sinkt der Luftdruck und die Luft wird dünner. Wenn der Luftdruck sehr niedrig ist, haben die Rotorblätter der Helikopter weniger Luft zum „Durchschneiden“. Das macht das Fliegen schwieriger und manchmal sogar unmöglich.

Auch Flugzeuge haben bei hohen Temperaturen Probleme, weil dann mehr Turbulenzen entstehen. Diese können im schlimmsten Fall zu Verletzungen und sogar Todesfällen führen. Viele Piloten fliegen deshalb lieber am frühen Morgen, bevor die Sonne die Erde aufheizt.

Hitzerekorde werden laufend gebrochen

In den letzten Jahren gibt es in den USA immer mehr Hitzewellen, und die Hitzerekorde werden von Jahr zu Jahr gebrochen. Darunter leiden nicht nur die Menschen und die Umwelt – es kommt auch häufiger zu Waldbränden. Für das Löschen dieser Brände braucht man Helikopter und Flugzeuge. Leider leidet auch diese Technik unter der Hitze und ist im schlimmsten Fall gar nicht mehr einsatzfähig, so wie derzeit.