Das US-Militär wünscht sich von SpaceX einen batteriebetriebenen Mini-Starlink-Empfänger. Im Rahmen des US Small Business Innovation Research-Program (SBIR), einem von der Small Business Administration geleiteten Programm der US-Regierung, will die Kommandoeinrichtung US Special Operations Command (USSOCOM) eine Machbarkeitsstudie durchführen.

Ziel ist es, zu ermitteln, ob die Entwicklung eines mobilen Mini-Empfängers möglich ist, der einen verlässlichen Zugang zum kommerziellen Starlink-Internet verfügbar macht. Dieser Empfänger soll so klein und dennoch effizient sein, sodass ihn einzelne Soldaten tragen können und er in Bewegung betrieben werden kann. Konkrete Details zur Nutzung werden in der Anfrage aber nicht genannt.

"Gute Idee"

Ob das Militär schon im Austausch mit SpaceX ist, bleibt vorerst offen. Auch ist unklar, ob explizit Vorschläge von SpaceX oder generell von jedem erwünscht sind. Elon Musk halte den Mini-Empfänger jedenfalls für eine „gute Idee“, wie Teslarati berichtet. Dafür dass SpaceX aber tatsächlich an einem Mini-Empfänger arbeitet, gibt es bislang keine Hinweise.