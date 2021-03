Live-Stream: SpaceX bringt 60 Starlink-Satelliten ins All

Am Sonntag konnten SpaceX-Fans rund um die Mittagszeit die jüngste Starlink-Mission von SpaceX mitverfolgen.

SpaceX hat am Sonntag gegen 11 Uhr 60 Starlink-Satelliten vom Kennedy Space Center ins All gebracht. Dabei handelt es sich um den 21. operativen Flug und die 22. Overall-Starlink-Mission, heißt es seitens des Unternehmens. Zum achten Mal hob die Falcon 9 dieses Jahr bereits ab. Die Mission wird via YouTube live gestreamed und wurde von mehreren Hundertausend Zusehern mitverfolgt.