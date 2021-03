SpaceX schließt Millionen-Vertrag mit Pentagon ab

Die Weltraumfirma von Elon Musk erhält insgesamt 159,7 Millionen US-Dollar vom Pentagon. Damit wird SpaceX spezielle Raumfahrzeuge für das US-Militär in den Erdorbit befördern.

In den entsprechenden Verträgen ist festgehalten, dass Aufklärungssatelliten für das Pentagon im Rahmen der Missionen USSF-36 und NROL-69 in die Erdumlaufbahn gebracht werden.

In den kommenden 2 Jahren sollen die Satelliten an Bord einer Falcon-9-Rakete von der Militärbasis Vandenberg beziehungsweise vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida abheben.