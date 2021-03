Starlink hat erstes lukratives Geschäftsmodell gefunden

Die Internetsparte von SpaceX will Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe mit Internet versorgen.

1.141 Starlink-Satelliten umkreisen derzeit unseren Planeten. Sie versorgen mittlerweile weite Teile von Nordamerika und auch Europa mit Internet. Regelmäßig befördern SpaceX-Raketen neue Satelliten in den Orbit, wodurch die Starlink-Internet-Abdeckung steigt.

Nun hat SpaceX-CEO Elon Musk konkrete Anwendungsbeispiele verraten. Auf Twitter kündigte er an, dass Starlink in Zukunft Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge mit Internet versorgen will.

Überraschenderweise sollen Tesla-Autos zunächst nicht mit Starlink-Internet ausgestattet werden, so Musk. Das Empfangsterminal, das für die Starlink-Versorgung notwendig ist, sei derzeit noch zu groß.