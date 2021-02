In diesem Jahr wird das Satelliteninternet auf 300 Mbit/Sekunde aufgerüstet, sagt Elon Musk.

Mit Starlink will SpaceX schnelles Internet auf der ganzen Welt anbieten. Dabei ist es egal, ob man sich in einer Metropole befindet oder auf einer einsamen Farm irgendwo im Nirgendwo.

Derzeit läuft der Beta-Test für Starlink, der nach und nach für immer mehr Länder ausgerollt wird. Laut SpaceX-Chef Elon Musk können die Beta-Tester mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 150 Mbit/s rechnen, aber auch mit gelegentlichen Ausfällen.

Mehr Speed

Viele der Beta-Tester in den USA sind jedenfalls begeistert, zumal diese Geschwindigkeiten an ihren schlecht versorgten Wohnorten viel höher sind, als das was andere Betreiber bieten.

Laut Elon Musk wird es aber nicht dabei bleiben. Noch in diesem Jahr sollen User bis zu 300 Mbit/s erhalten. Außerdem soll die Verzögerung auf 20ms sinken. Dies ist für Echtzeit-Anwendungen, wie Computerspiele oder Videochats, sinnvoll.