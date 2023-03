US-Notenbank muss Zoom-Meeting wegen Porno-Bildern abbrechen

Boom während Corona

Sogenannten Zoombombings erlebten während Corona-Pandemie einen regelrechten Boom. Dabei wählen sich Trolle in Sitzungen ein, um sie zu stören. Zoom musste im vergangenen Jahr 85 Millionen Dollar an verstörte Nutzer*innen zahlen. Sie hatten eine Sammelklage gegen das Unternehmen eingebracht, in der sie Zoom unter anderem vorwarfen, Meetings nicht ausreichend abgesichert zu haben.

Das Unternehmen verstärkte seine Sicherheitsvorkehrungen, musste sich aber auch den Vorwurf gefallen lassen, mit "falscher Sicherheit" geworben zu haben. Ein Zoom-Sprecher verurteilte den Vorfall bei der Notenbank-Sitzung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir nehmen Störungen bei Besprechungen sehr ernst und arbeiten gegebenenfalls eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, hieß es aus dem Unternehmen.