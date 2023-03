Zoom-Präsident wird “ohne Grund” gefeuert

Der CEO Eric Yuan, der die Plattform 2011 gegründet hatte, zeigte sich von Tombs Fähigkeiten im vergangenen Jahr begeistert. Er würde über umfassende Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmen in kritischen Phasen verfügen, so Yuan. Weniger als ein Jahr nach seiner Ernennung muss Tomb sich nun wieder von der Plattform verabschieden.

Massive Personalanpassung

Zoom wurde zu einem der größten Profiteure der Corona-Pandemie. In der Zeit, in der Online-Meetings und generell die Bildschirmzeit zunahmen, stieg das Konferenz-Tool zu einem der beliebtesten Plattformen auf. Auch Hochzeiten oder Beerdigungen wurden über Zoom übertragen. Bis April 2020 nahmen täglich 300 Millionen Menschen an Zoom-Calls teil, wie das Unternehmen mitteilte.

Zoom kämpfe danach allerdings damit, diesen Pandemie-Boom aufrechtzuerhalten. Die Aktie war danach um 90 Prozent gefallen.